Президент UFC отменил пресс-конференцию Чимаева и Диаза ради всеобщей безопасности

Президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279.
«Этого не произойдёт. Я извиняюсь перед всеми… Такого ещё не было в истории этой компании. Поверьте мне, когда я говорю вам, что не проводить эту пресс-конференцию прямо сейчас — правильное решение. Это для всеобщей безопасности», — приводит слова Уайта MMAWeekly.
К журналистам вышли только два бойца: Кевин Холланд и Даниэль Родригес. Таблички были изменены на Нейта Диаса и Хамзата Чимаева, но ни один из них не появился.
Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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