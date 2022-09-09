В ходе потасовки Хамзата Чимаева и Нэйта Диаза участвовало 100 человек

Стало известно, сколько людей были замешаны в стычке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
«У Нейта Диаса было 75 человек в команде, у Хамзата около 25, мы не были готовы к такому», — приводит слова президента UFC Даны Уайта журналист Джек Фахардо в своём «твиттере».
Ранее президент UFC Дана Уайт внезапно отменил пресс-конференцию между Чимаевым и Нейтом Диазом перед турниром UFC 279 из-за всеобщей безопасности.
Также сообщалось, что у Чимаева был конфликт с американским бойцом Кевином Холландом. Сам Чимаев, комментируя скандал перед турниром, рассказал, что Холланд и Диаз «получили своё».
Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279. Холланд, в свою очередь, на этом турнире должен встретиться с Даниэлем Родригесом.
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