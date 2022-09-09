Нейт Диаз прибыл на пресс-конференцию с командой из 57 человек. Чимаев – с 30 людьми

Стали известны подробности того, что предшествовало потасовке перед пресс-конференцией к турниру UFC 279 между 28-летним шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и 37-летним представителем США Нейтом Диазом. Об этом сообщает MMAJunkie.

Отмечается, что в пресс-день в среду с Диазом прибыли примерно 25 человек, а уже в четверг его команда увеличилась более чем вдвое. Именно нахождение такого количества людей за кулисами и создало сложную ситуацию.

«Лагерь Диаса насчитывал 57 человек. В команде Хамзата было человек 30 с лишним. Это было безумие. Здесь было совершенно безумно… Это не ядерная физика, тут легко понять, к чему всё шло ещё перед пресс-конференцией», — считает автор MMAJunkie Нолан Кинг.

Напомним, пресс-конференция между Чимаевым и Диазом была отменена из-за потасовки, произошедшей между бойцами и представителями их команд. Бой между Чимаевым и Диазом возглавит турнир UFC 279, который состоится в воскресенье, 11 сентября.