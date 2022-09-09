Коста отреагировал на потасовку между Чимаевым и Диазом, опубликовав фото Хамзата в гробу

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе, бразилец Пауло Коста, который ранее вступил в перепалку с 28-летним шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, отреагировал на потасовку Чимаева с американцем Нейтом Диазом перед пресс-конференцией, посвящённой турниру UFC 279.

В своём «твиттере» Коста опубликовал отредактированную фотографию Хамзата Чимаева, который лежит в гробу. Свою публикацию Пауло подписал: «RIP» (покойся с миром. – Прим. «Чемпионата»).

Напомним, ранее сам Коста едва не подрался с Чимаевым на тренировке бойцов в UFC Perfomance Instiute. До этого Коста, высказываясь о предстоящем бое Чимаева и американца Нейта Диаза, заявил, что «настоящий гангстер» — именно Диаз, а не Чимаев, который «живёт в Швеции с парой тупиц».

Этой ночью пресс-конференция между Чимаевым и Диазом была отменена из-за потасовки, произошедшей между бойцами и представителями их команд. Бой между вышеупомянутыми бойцами возглавит турнир UFC 279, который состоится в воскресенье, 11 сентября.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: