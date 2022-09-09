Боец UFC: Чимаев будет избивать и калечить Диаза до тех пор, пока поединок не остановят

Американский боец UFC Крис Кёртис поделился мнением о предстоящем поединке между его соотечественником Нейтом Диазом и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Он состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск на турнире UFC 279.
«Не знаю, почему этот бой вообще состоится. Как мне кажется, Диаз станет тряпичной куклой. У него всегда были проблемы с борцами, а теперь ему будет противостоять один из самых больших и сильных борцов, к тому же просто чертовски злой. Его будут избивать и калечить до тех пор, пока поединок не остановят. Как фанат Диаза, я очень переживаю за него из-за этого боя», — приводит слова Кёртиса MMAWeekly со ссылкой на его выступление на канале Blockasset в YouTube.
Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:
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