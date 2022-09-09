«Какая же тупая пресс-конференция». Реакция мира на самую крупную драку в UFC

Осталось два дня до турнира UFC 279. И казалось, что мы больше ничего трэшового не увидим, но Хамзат Чимаев решил доказать, что он гангстер. Сначала под раздачу попал супергерой за пределами октагона Кевин Холланд, а затем по цепной реакции в потасовку ворвались братья Диаз. В результате в драке участвовали около 100 человек. Неудивительно, что Дана Уайт решил перестраховаться и отменил пресс-конференцию.
Глава UFC пообещал усилить меры безопасности на будущие ивенты и сообщил, что оштрафует главных участников потасовки. Самая крупная драка в истории UFC собрала немало реакций в соцсетях. И самым провокационным оказался пост Пауло Косты, который столкнулся с Чимаевым в зале UFC PI. Бразилец отметился фотографией с Хамзатом в гробу и классической подписью RIP (Покойся с миром. — Прим. «Чемпионата»).
Один из топ-контендеров полусреднего дивизиона Белал Мухаммад задал соответствующий вопрос согласно всеобщему контексту.
«Где же был Пауло Коста во время всего этого?»
Более мудрой и взвешенной оценкой отличился средневес Дерек Брансон. Очевидно, он не поддерживает такие закулисные эпизоды и предпочитает, чтобы все разбирались в октагоне.
«Бойцы, хватит вести себя как идиоты перед боем. Не путайте пресс-конференции, взвешивания и бои».
Кроме того, он сравнил эту потасовку с крупными мордобоями в крупном рестлинг-промоушене WWE:
«Они думали, что оказались на WrestleMania или на Royal Rumble, а не за кулисами пресс-конференции UFC».
Более резкой оценкой, которая свойственна его вспыльчивому латиноамериканскому нраву, отличился № 5 легчайшего дивизиона Марлон Вера.
«Слишком много дерьмовых разговоров, поэтому людей прихлопнули».
Экс-чемпион UFC Крис Вайдман вышел из тени и признался, что не следит за новостями в ММА. Но даже он не удержался.
«Меня никогда не волновали новости ММА так, как сейчас. Мне нужно знать, что произошло за кулисами. Где видео?»
К слову, для Вайдмана есть видеообращение от Хамзата Чимаева после случившегося:
«Говорил я им всем не шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил».
Приятель Нейта Диаза Джейк Шилдс очень ёмко прокомментировал случившееся:
«Какая же тупая пресс-конференция».
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