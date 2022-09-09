Не хватило только бразильской модели для полного комплекта.

«Какая же тупая пресс-конференция». Реакция мира на самую крупную драку в UFC

Осталось два дня до турнира UFC 279. И казалось, что мы больше ничего трэшового не увидим, но Хамзат Чимаев решил доказать, что он гангстер. Сначала под раздачу попал супергерой за пределами октагона Кевин Холланд, а затем по цепной реакции в потасовку ворвались братья Диаз. В результате в драке участвовали около 100 человек. Неудивительно, что Дана Уайт решил перестраховаться и отменил пресс-конференцию.

Глава UFC пообещал усилить меры безопасности на будущие ивенты и сообщил, что оштрафует главных участников потасовки. Самая крупная драка в истории UFC собрала немало реакций в соцсетях. И самым провокационным оказался пост Пауло Косты, который столкнулся с Чимаевым в зале UFC PI. Бразилец отметился фотографией с Хамзатом в гробу и классической подписью RIP (Покойся с миром. — Прим. «Чемпионата»).

Один из топ-контендеров полусреднего дивизиона Белал Мухаммад задал соответствующий вопрос согласно всеобщему контексту.

«Где же был Пауло Коста во время всего этого?»

Более мудрой и взвешенной оценкой отличился средневес Дерек Брансон. Очевидно, он не поддерживает такие закулисные эпизоды и предпочитает, чтобы все разбирались в октагоне.

«Бойцы, хватит вести себя как идиоты перед боем. Не путайте пресс-конференции, взвешивания и бои».

Кроме того, он сравнил эту потасовку с крупными мордобоями в крупном рестлинг-промоушене WWE:

«Они думали, что оказались на WrestleMania или на Royal Rumble, а не за кулисами пресс-конференции UFC».

Более резкой оценкой, которая свойственна его вспыльчивому латиноамериканскому нраву, отличился № 5 легчайшего дивизиона Марлон Вера.

«Слишком много дерьмовых разговоров, поэтому людей прихлопнули».

Экс-чемпион UFC Крис Вайдман вышел из тени и признался, что не следит за новостями в ММА. Но даже он не удержался.

«Меня никогда не волновали новости ММА так, как сейчас. Мне нужно знать, что произошло за кулисами. Где видео?»

К слову, для Вайдмана есть видеообращение от Хамзата Чимаева после случившегося:

«Говорил я им всем не шутить с нами. Холланд своё получил, Диаз своё получил».

Приятель Нейта Диаза Джейк Шилдс очень ёмко прокомментировал случившееся:

«Какая же тупая пресс-конференция».