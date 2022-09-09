Бывший соперник Чимаева Бёрнс объяснил, за счёт чего Диаз может победить

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем поединке между американцем Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Их бой состоится в ночь с 10 на 11 сентября мск на турнире UFC 279.



«Думаю, Диаз может пережить бурю первых двух раундов. Потом, как мне кажется, у него будет шанс. Первые два раунда будут для Нейта очень тяжёлыми, но он ветеран и обладает большим опытом. Надеюсь, он выдержит эти два раунда, а затем бой повернётся в другое русло. Так вот, если Диаз выдержит, многие будут очень удивлены. А вообще этот парень чертовски вынослив.



Нейт просто должен оставаться Нейтом. Он медленно начинает. Думаю, в этот раз будет так же, и если Хамзат не справится быстро, полагаю, для него это будет долгая ночь. Мой прогноз — победа Диаза решением», — сказал Бёрнс на канале TMZSports в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Бёрнс сам встречался с Чимаевым и проиграл ему единогласным решением судей.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата: