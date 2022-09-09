Адесанья: Диаз финиширует Чимаева ближе к концу поединка

Чемпион UFC в среднем весе нигерийский боец Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка между американцем Нейтом Диазом и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, заявив, что Диаз одержит победу нокаутом в третьем или четвёртом раунде.

«Если Чимаев и победит, то это будет решение судей. Но я думаю, что Нейт финиширует его ближе к концу поединка. Мне кажется, Чимаев пойдёт вперёд в третьем или четвёртом раунде, а затем Нейт перехватит инициативу и победит техническим нокаутом или же заставит его сдаться. Он и раньше похожим образом шокировал весь мир», — приводит слова Адесаньи Mirror.

Напомним, поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым возглавит турнир UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября мск в Лас-Вегасе.

Новость по теме Бывший соперник Чимаева Бёрнс объяснил, за счёт чего Диаз может победить

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Нейта Диаза