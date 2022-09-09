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«Дерьмовое шоу вчера, а сегодня не делает вес». Бёрнс отреагировал на провал Чимаева

«Дерьмовое шоу вчера, а сегодня не делает вес». Бёрнс отреагировал на провал Чимаева
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс отреагировал на то, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед боем с Нейтом Диазом.

«Вот это да! Дерьмовое шоу вчера, а сегодня не делает вес?» — написал Гилберт Бёрнс в своих социальных сетях.

Бойцы выступают в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

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