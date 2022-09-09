В UFC должны не штрафовать, а благодарить Чимаева и Диаза. Массовая драка обогатит всех

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, в главном поединке которого Хамзат Чимаев встретится с Нейтом Диазом. Ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass, а за два дня до поединка была запланирована пресс-конференция с участием бойцов.

Прессухи не состоялось – за кулисами произошла массовая драка с участием команд Чимаева, Диаза и Кевина Холланда, который также выступит на UFC 279. Всё началось по инициативе Борза, который припомнил Холланду одно из интервью. Именно Хамзат и Кевин первыми сошлись в схватке, после чего начался эффект домино, который привёл к массовому рубилову, где вмешался Нейт.

Главные итоги – отмена пресс-конференции, нокаутированный Даррен Тилл, недовольство Даны Уайта службой безопасности. Босс UFC продемонстрировал обеспокоенность, но нет сомнений, что внутри он ликовал: зачем вообще нужна пресс-конференция, если до неё бойцы уже сделали всё для раскрутки боя?

Это самый примитивный принцип, благодаря которому существуют поп-ММА. Но такой подход работает. Если бы прессуха состоялась, она бы скорее походила на программу «Час суда», где несколько плохих актёров пытались доказать, кто прав, а кто виноват в только что случившемся инциденте. Без пресс-конференции осталась недосказанность – на руку всем, ведь её решение лежит уже в границах октагона.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В истории UFC было не так много случаев, когда в неделю боя доходило до рукоприкладства. Но каждый из них ощутимо помогал раскручивать поединок. Только что Дана стоял перед микрофонами с потерянным видом, но уже через пару часов наверняка осознал, что должен не штрафовать, а благодарить бойцов, которые поднимут продажи платных трансляций и сделают его, а заодно и себя, богаче.