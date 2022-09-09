Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 279, Хамзат Чимаев – Нейт Диаз, где смотреть, массовая драка с участием Чимаева, Диаза и Кевина Холланда

В UFC должны не штрафовать, а благодарить Чимаева и Диаза. Массовая драка обогатит всех
Евгений Нарижный
Массовая драка с участием Чимаева
Комментарии
Хамзат и Нейт внедрили в промоушен Уайта главную фишку поп-ММА.

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 279, в главном поединке которого Хамзат Чимаев встретится с Нейтом Диазом. Ивент будет транслироваться по каналам «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на UFC Fight Pass, а за два дня до поединка была запланирована пресс-конференция с участием бойцов.

Прессухи не состоялось – за кулисами произошла массовая драка с участием команд Чимаева, Диаза и Кевина Холланда, который также выступит на UFC 279. Всё началось по инициативе Борза, который припомнил Холланду одно из интервью. Именно Хамзат и Кевин первыми сошлись в схватке, после чего начался эффект домино, который привёл к массовому рубилову, где вмешался Нейт.

Скандал в UFC! Хамзат Чимаев устроил массовую драку с участием ста бойцов. LIVE Скандал в UFC! Хамзат Чимаев устроил массовую драку с участием ста бойцов. LIVE
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Чимаева и Диаза. Продолжатся ли беспорядки на UFC 279? Где смотреть онлайн-трансляцию боя Чимаева и Диаза. Продолжатся ли беспорядки на UFC 279?
Назвал жену ведьмой и боялся слежки из холодильника. Как у Тони Фергюсона поехала крыша Назвал жену ведьмой и боялся слежки из холодильника. Как у Тони Фергюсона поехала крыша

Главные итоги – отмена пресс-конференции, нокаутированный Даррен Тилл, недовольство Даны Уайта службой безопасности. Босс UFC продемонстрировал обеспокоенность, но нет сомнений, что внутри он ликовал: зачем вообще нужна пресс-конференция, если до неё бойцы уже сделали всё для раскрутки боя?

Это самый примитивный принцип, благодаря которому существуют поп-ММА. Но такой подход работает. Если бы прессуха состоялась, она бы скорее походила на программу «Час суда», где несколько плохих актёров пытались доказать, кто прав, а кто виноват в только что случившемся инциденте. Без пресс-конференции осталась недосказанность – на руку всем, ведь её решение лежит уже в границах октагона.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В истории UFC было не так много случаев, когда в неделю боя доходило до рукоприкладства. Но каждый из них ощутимо помогал раскручивать поединок. Только что Дана стоял перед микрофонами с потерянным видом, но уже через пару часов наверняка осознал, что должен не штрафовать, а благодарить бойцов, которые поднимут продажи платных трансляций и сделают его, а заодно и себя, богаче.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022