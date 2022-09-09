Инсайдер: Диаз настроен либо драться с Фергюсоном, либо не драться ни с кем

Инсайдер Коул Шелтон сообщил подробности, касающиеся судьбы поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом. Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед боем.
«Я разговариваю с кем-то из лагеря Диаза, и он сказал мне, что бой с Хамзатом не состоится. Они считают, что Чимаев даже не пытался набрать вес и фактически он жульничает. По общему мнению в команде Диаза, Нейт будет драться либо с Фергюсоном, либо вообще ни с кем», — написал Коул Шелтон в своих социальных сетях.
Бойцы выступают в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.
Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза
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