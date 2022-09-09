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Взвешивание UFC 279: сразу три бойца не уложились в лимит весовой категории

Взвешивание UFC 279: сразу три бойца не уложились в лимит весовой категории
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В Лас-Вегасе (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC 279. В главном событии турнира должны встретиться шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и американец Нейт Диаз.

В соглавном событии турнира встретятся американец Тони Фергюсон и китайский боец Ли Джинлианг.

В рамках предварительного карда свой бой проведёт россиянин Денис Тюлюлин, его соперником станет Джейми Пикетт.

По итогам церемонии сразу три бойца провалили взвешивание — Хамзат Чимаев, Хаким Даводу и Крис Барнетт, причём Барнетт не уложился в лимит тяжёлого веса.

Что касается россиянина Дениcа Тюлюлина, то он оказался чуть тяжелее своего соперника.

UFC 279. Взвешивание

Основной кард

Хамзат Чимаев (80,97 кг) — Нейт Диаз (77,56 кг)
Тони Фергюсон (77,56 кг) — Ли Джинглианг (77,34 кг)
Кевин Холланд (81,42 кг) — Даниель Родригес (81,19 кг) — Бой в промежуточном весе (до 81,65 кг)
Ирене Альдана (62,37 кг) — Мэйси Чиассон (63,28 кг) — Бой в промежуточном весе (до 63,5 кг)
Ион Куцелаба (93,21 кг) — Джонни Уокер (92,99 кг)

Предварительный кард

Хаким Даводу (67,81 кг) — Джулиан Эроса (66,22 кг)
Жаилтон Алмейда (98,2 кг) — Антон Туркалдж (97,07 кг ) — Бой в промежуточном весе (до 99,79 кг)
Джейми Пикетт (84,14 кг) — Денис Тюлюлин (84,37 кг)
Крис Барнетт (121,34 кг) — Джейк Коллье (120,2 кг)

Ранний предварительный кард

Норма Дюмонт (66,22 кг) — Даниэль Вульф (66,22 кг)
Хеили Алатенг (61,23 кг) — Чад Энхелигер (61,46 кг)
Мелисса Мартинез (51,48 кг) — Элис Рид (52,39 кг)
Йохан Лайнесс (77,56 кг) — Дэриан Уикс (77,34 кг)

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