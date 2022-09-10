Ариэль Хельвани: Диаз и Фергюсон согласовывают пятираундовый бой

Инсайдер Ариэль Хельвани сообщил подробности переговоров о поединке между Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном в своих социальных сетях.



«Нейт Диаз против Тони Фергюсона. Пять раундов. Главное событие турнира. Переговоры движутся в верном направлении. Пока сделка не оформлена, но всё выглядит очень хорошо», — написал Хельвани.



Ранее сообщалось, что команда Нейта Диаза хочет, чтобы бой был пятираундовым, в то время как Фергюсон настаивает на трёх раундах, поскольку изначально он не готовился к бою в главном событии турнира.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состяться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

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