«Это не случайно». Дана Уайт – о новом карде UFC 279

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал изменения в карде предстоящего турнира UFC 279.
«Это не случайно, что в один кард мы поместили ребят из одной весовой категории в случае, если что-то пойдёт не так. Да, так получилось. Очевидно, что, когда такие вещи происходят, у тебя парни нацеленно готовятся к своим соперникам на протяжении долгого времени. Поэтому согласовать с бойцами два разных боя было непросто, но мы проделали хорошую работу. Дело закрыто», — сказал Уайт в интервью каналу Sports Center.
Напомним, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил взвешиванием. В ночь на 10 сентября был объявлен новый кард турнира UFC 279. В главном бою вечера Диаз сразится с Тони Фергюсоном, а Чимаеву будет противостоять американец Кевин Холланд.
Накануне со стычки Чимаева и Холланда разгорелась масштабная потасовка, в которой приняли участие другие бойцы и их окружение. Из-за инцидента Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.
- 10 сентября 2022
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18
-
02:06
-
01:54
-
01:20
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:28
-
00:00
- 9 сентября 2022
-
23:59
-
23:25
-
23:16
-
22:39
-
22:37
-
22:22
-
22:13
-
22:09
-
21:58
-
21:33
-
21:22
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:57
-
20:50