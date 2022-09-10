«Это не случайно». Дана Уайт – о новом карде UFC 279

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал изменения в карде предстоящего турнира UFC 279.



«Это не случайно, что в один кард мы поместили ребят из одной весовой категории в случае, если что-то пойдёт не так. Да, так получилось. Очевидно, что, когда такие вещи происходят, у тебя парни нацеленно готовятся к своим соперникам на протяжении долгого времени. Поэтому согласовать с бойцами два разных боя было непросто, но мы проделали хорошую работу. Дело закрыто», — сказал Уайт в интервью каналу Sports Center.



Напомним, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил взвешиванием. В ночь на 10 сентября был объявлен новый кард турнира UFC 279. В главном бою вечера Диаз сразится с Тони Фергюсоном, а Чимаеву будет противостоять американец Кевин Холланд.



Накануне со стычки Чимаева и Холланда разгорелась масштабная потасовка, в которой приняли участие другие бойцы и их окружение. Из-за инцидента Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.