Ариэль Хельвани: самый ценный человек, который сохранил кард UFC, это не Дана Уайт

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани высказался об обновлённом карде турнира UFC 279. В главном бою вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном, а Хамзат Чимаев, который провалил взвешивание, сразится с Кевином Холландом.



«Самым ценным человеком UFC, который сохранил кард, был не Дана Уайт. Не слушайте ребят из СМИ, которые раскручивают этот нарратив. Этим человеком был Хантер Кэмпбелл. Он сохранил кард для них и заслуживает похвалы», – написал Хельвани в «Твиттере».



Турнир по смешанным единоборствам UFC 279 состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena». Чимаев не уложился в лимит полусреднего веса, показав лишние 3,8 кг, а Дана Уайт позже рассказал, что у Хамзата возникли проблемы с кишечником и судороги во время сгонки, поэтому врач решил, что бойцу следует прекратить сбрасывать вес.