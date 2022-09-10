Нейт Диаз: засранец Хабиб испугался Фергюсона так же, как и испугался меня

37-летний американский боец полусредней весовой категории Нейт Диаз высказался о предстоящем поединке с соотечественником Тони Фергюсоном на UFC 279 после завершения церемониальных взвешиваний и дуэли взглядов.

«Мы должны были встретиться с ним (Фергюсоном. — Прим. «Чемпионата») давно. Засранец Хабиб испугался его так же, как и испугался меня. Вчера мы побили другого засранца за домом, и сегодня он не сделал вес», — сказал Диаз в флеш-интервью Джо Рогану после дуэли взглядов.

Напомним, что из-за того, что Чимаев не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось значительно изменить главный кард предстоящего турнира – сам шведско-чеченский боец встретится с Кевином Холландом, его экс-оппонент Нейт Диаз выйдет в октагон против 38-летнего ветерана и соотечественника Тони Фергюсона, а соперником Ли Джинлианга станет Даниэль Родригес.