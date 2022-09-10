Хуан Маркес объяснил, почему Канело нокаутирует Головкина

Мексиканский боксёр Хуан Мануэль Маркес предположил, что его соотечественник Сауль «Канело» Альварес одержит победу нокаутом над казахстанцем Геннадием Головкиным в предстоящем поединке.

«То, что Канело проиграл Биволу, послужит для него мотивацией, потому что ещё одно поражение для такого бойца, как он, будет выглядеть не очень хорошо.



Во втором бою с Головкиным он показал, что может победить его в центре ринга, он прочитал его стиль и собирается выиграть ещё раз. За счёт скорости, встречных ударов и комбинаций. Головкин не выдержит натиска со стороны Канело. Сауль победит нокаутом», — цитирует Маркеса BoxingScene.

Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.



Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства судей.

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Боксёр нокаутировал соперника сразу после возобновления боя.