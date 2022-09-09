Канело рассказал, за счёт чего хочет нокаутировать Головкина

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес поделился ожиданием от предстоящего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, заявив, что хочет одержать в противостоянии с ним победу нокаутом.
«Удары по корпусу у меня одни из лучших, не так ли? Я буду работать по-всякому, вы увидите удары в голову и по корпусу, так как моя цель — закончить этот бой до последнего раунда. Так что всё, что мне нужно, я сделаю на ринге.
Мы провели два отличных поединка, потому что наши стили боксирования делают этот бой идеальным. И я думаю, этот поединок не будет исключением. Сейчас я более зрелый и нахожусь в расцвете сил, чувствую себя уверенно. Думаю, в этом и будет разница», — цитирует Альвареса BoxingScene.
Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.
Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.
Боксёр нокаутировал соперника сразу после возобновления боя.
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