Хильберто Рамирес: наш бой с Канело стал бы ярким шоу. Я хочу драться с лучшими

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес высказался о возможном поединке с соотечественником Саулем «Канело» Альваресом. По его словам, их бой стал бы украшением боксёрского вечера.

«Лучший должен драться с лучшим. Мне немного грустно от заявлений Канело, потому что он не хочет выходить на ринг против соотечественников, видимо, у него есть свои причины на этот счёт.

Но я хочу драться с лучшими, он превосходит всех в своём дивизионе. Мы могли бы устроить яркое шоу для всех поклонников бокса. Как в своё время это показали Эрик Моралес с Марко Антонио Баррерой или Хулио Сезар Чавес с Оскаром де ла Хойей. Но, видимо, у него другие планы на будущее», — цитирует Рамиреса BoxingScene.

Рамирес следующий бой проведёт с Дмитрием Биволом. Поединок запланирован на 5 ноября и должен пройти в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В последнем поединке российский боксёр одержал победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей. Хильберто Рамирес до этого выиграл нокаутом у немца Доминика Бёзеля.

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