«Кто-то позвал врачей, и они всё остановили». Чимаев рассказал о проваленной весогонке
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о проваленной весогонке перед турниром UFC 279, который состоится уже завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«С моим телом было что-то не так. Я хотел продолжить весогонку, но кто-то позвал врачей, и они всё остановили. Я ничего не мог сделать. Я говорил, что могу согнать вес, просто дайте мне время. Было 4 часа утра, так что у меня оставалось ещё немало времени. Мне не позволили этого сделать. Я сказал Диазу, что отдам ему гонорар, если он выйдет в клетку, но он отказался», – сказал боец в интервью ESPN.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов отреагировал в социальных сетях на скандал между Чимаевым и Диазом.
Новость по темеХабиб опубликовал загадочный пост после отмены боя Чимаев — Диаз
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