Макгрегор: Диаз повёл себя как настоящая суперзвезда. Наша трилогия состоится

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор похвалил своего бывшего соперника американца Нейта Диаза в преддверии его выступления на турнире UFC 279, который состоится завтра, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Диаз отказался от боя со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым из-за проваленного последним взвешивания, после чего согласился выступить на коротком уведомлении против соотечественника Тони Фергюсона. Поединок станет последним для 37-летнего Диаза по контракту.

«Поздравляю Нейта Диаза с выполнением контрактных обязательств перед UFC, он показал себя как настоящая суперзвезда. Невероятный подвиг. Честная игра. Наша трилогия состоится», – написал боец в социальных сетях.

Ранее Макгрегор раскритиковал Чимаева за проваленное взвешивание перед UFC 279.