Макгрегор: Чимаева нужно было снять с турнира и заставить голодать

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на скандал, произошедший в преддверии турнира UFC 279.
Напомним, хедлайнеры турнира, американец Нейт Диаз и швед Хамзат Чимаев, ввязались в потасовку за кулисами финальной пресс-конференции, после чего Чимаев не смог уложиться в лимит полусреднего веса (до 77 кг), превысив его на 3,8 кг.
Позже стало известно, что Диаз встретится с именитым ветераном и соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев – с американцем Кевином Холландом.
«Я считаю, что UFC должны были снять Хамзата с карда. Перестановка боёв на более благоприятный вариант из-за проваленной сгонки только заставит многих последовать примеру. Я насмотрелся на ухмылки во время взвешивания. Снять с турнира и заставить голодать», – написал Макгрегор в социальных сетях.
- 10 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:07
-
19:57
-
19:26
-
19:08
-
18:56
-
18:40
-
18:40
-
18:00
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
15:23
-
14:45
-
14:19
-
14:00
-
12:10
-
11:00
-
10:31
-
09:33
-
09:18
-
08:00
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18