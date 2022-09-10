Макгрегор: Чимаева нужно было снять с турнира и заставить голодать

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на скандал, произошедший в преддверии турнира UFC 279.

Напомним, хедлайнеры турнира, американец Нейт Диаз и швед Хамзат Чимаев, ввязались в потасовку за кулисами финальной пресс-конференции, после чего Чимаев не смог уложиться в лимит полусреднего веса (до 77 кг), превысив его на 3,8 кг.



Позже стало известно, что Диаз встретится с именитым ветераном и соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев – с американцем Кевином Холландом.

«Я считаю, что UFC должны были снять Хамзата с карда. Перестановка боёв на более благоприятный вариант из-за проваленной сгонки только заставит многих последовать примеру. Я насмотрелся на ухмылки во время взвешивания. Снять с турнира и заставить голодать», – написал Макгрегор в социальных сетях.