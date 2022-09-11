Фергюсон: за кулисами Чимаев гнал на всех, кроме меня. Знает, что я бы его рассёк

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о масштабной потасовке с участием Хамзата Чимаева перед пресс-конференцией накануне турнира UFC 279.



«Все дрались за кулисами. Хамзат гнал просто на всех, кроме меня – мне он ничего не сказал. Почему он на всех наезжает? Не знаю, мне он ничего не сказал, так что плевать. Он знает, что я бы его рассёк», – сказал Фергюсон на YouTube-канале UFC.



В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном поединке которого Фергюсон встретится с другим ветераном UFC – Нейтом Диазом.



Изначально шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен был провести бой с Диазом, однако не уложился в рамки полусреднего веса. В итоге было принято решение, что Чимаев встретится с Кевином Холландом, с которым у него была стычка за кулисами. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию этого боя. Посмотреть спортивное шоу можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass, а также на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».