UFC 279: Чимаева понизили и дали ему реального врага. Конец карьеры чеченца? LIVE

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Кевин Холланд. В мейн-ивенте вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки Ли Джинлианга, Иона Куцелабы и Дениса Тюлюлина.
Изначально кард выглядел совсем иначе, но после проваленного взвешивания Чимаевым руководство UFC всё изменило. Ранее Хамзат должен был драться с Диазом, а Холланд — с Даниэлем Родригесом. Тони планировал подраться с Ли Джинлиангом.
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Самые горячие подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».:
Диаз готов подраться с Чимаевым. Осталось только найти Хамзата
«Конечно, я счастлив, однако я не поддерживаю все это дерьмо, которое UFC пытается всё время провернуть вокруг меня. Этот парень – мелкий игрок. Скажу прямо, он мелкий игрок, который играет в большой лиге. В конце концов, ему здесь не место, и я никогда не подерусь с ним в клетке. Но я побьюсь с ним прямо сейчас, если найду его», – сказал Нейт.
А ещё Кевин объяснил, почему хочет драться с Чимаевым пять раундов
«Пять раундов были моей просьбой. Парень чертовски устал в бою с Гилбертом Бёрнсом за три раунда, поэтому я решил, что мы будем веселиться пять. Я действительно верю, что способен побить кого угодно. В стойке у меня чёрный пояс по кунг-фу. Давайте же повеселимся», – разложил американский боец.
Холланд: это всё я спланировал
«Вы все думаете, что он спланировал это дерьмо? Вы ошиблись… Это всё я. Я голоден, давай поедим!» – написал Холланд в соцсетях.
Думаете, все верят в победу Чимаева? А вот и нет!
Американский боец полулёгкого веса UFC Брайс Митчелл назвал своих победителей.
«Диаз, Холланд и Ди-Род (Даниэль Родригес. – Прим. «Чемпионата»)» – написал Митчелл в соцсетях.
Где смотреть турнир UFC 279?
Трансляция полного карда запланирована на телеканале «Матч Боец». Мэйн-кард покажет «Матч ТВ». Также все поединки можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass.
Конор Макгрегор крайне недоволен Чимаевым!
Из-за провальной весогонки Хамзат увеличил число хейтеров, а Конор Макгрегор делает всё, чтобы их становилось только больше. Ирландец осудил поведение Борза на церемонии взвешивания.
«Мое мнение, что Хамзата надо было вообще убрать из карда. Изменение конфигурации боев и более благоприятный бой только заставят многих других в игре последовать их примеру. Ухмылок на весах было достаточно. Снять с карда и морить голодом», – заявил Ноториус в соцсетях.
Когда бой Чимаев – Холланд?
Начало турнир UFC 279 запланировано на 1:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 5 утра, что означает, что поединок Хамзата и Кевина стартует приблизительно в 6:30.
Всем привет! Начинаем следить за горячим турниром UFC 279, в котором за пару дней поменялось слишком много! Хамзат Чимаев теперь подерётся не с Нейтом Диазом, а с Кевином Холландом, а Стоктонский гангстер вместо Борза встретится с Тони Фергюсоном.
Полный кард турнира UFC 279
Главный кард
- Нейт Диаз – Тони Фергюсон
- Хамзат Чимаев – Кевин Холланд
- Ли Джинлианг – Даниэль Родригес
- Ирен Алдана – Мэйси Чиассон
- Джонни Уокер – Ион Куцелаба
Предварительный кард
- Хаким Даводу – Джулиан Эроса
- Жаилтон Алмейда – Антон Туркал
- Джейми Пикетт – Денис Тюлюлин
- Джейк Коллье – Крис Барнетт
Ранние прелимы
- Норма Дюмонт – Даниэлль Вольф
- Чед Анелигер – Хейли Алатенг
- Элис Рид – Мелисса Мартинес
- Дариан Уикс – Йоан Лэйнесс
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