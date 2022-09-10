UFC 279: Чимаева понизили и дали ему реального врага. Конец карьеры чеченца? LIVE

Тони Фергюсон — самый адекватный в карде. Куда катится мир — в деталях на «Чемпионате».

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Кевин Холланд. В мейн-ивенте вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки Ли Джинлианга, Иона Куцелабы и Дениса Тюлюлина.

Изначально кард выглядел совсем иначе, но после проваленного взвешивания Чимаевым руководство UFC всё изменило. Ранее Хамзат должен был драться с Диазом, а Холланд — с Даниэлем Родригесом. Тони планировал подраться с Ли Джинлиангом.

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Самые горячие подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».: