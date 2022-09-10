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UFC 279, Хамзат Чимаев — Кевин Холланд, Нейт Диаз — Тони Фергюсон, онлайн-трансляция турнира, где смотреть UFC

UFC 279: Чимаева понизили и дали ему реального врага. Конец карьеры чеченца? LIVE
Игорь Брагин Евгений Нарижный
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Хамзат Чимаев и Кевин Холланд
Комментарии
Тони Фергюсон — самый адекватный в карде. Куда катится мир — в деталях на «Чемпионате».

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Кевин Холланд. В мейн-ивенте вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки Ли Джинлианга, Иона Куцелабы и Дениса Тюлюлина.

Изначально кард выглядел совсем иначе, но после проваленного взвешивания Чимаевым руководство UFC всё изменило. Ранее Хамзат должен был драться с Диазом, а Холланд — с Даниэлем Родригесом. Тони планировал подраться с Ли Джинлиангом.

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Самые горячие подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».:

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Где смотреть турнир UFC 279? Когда бой Чимаев – Холланд?
Live Евгений Нарижный

Диаз готов подраться с Чимаевым. Осталось только найти Хамзата

Нейт Диаз

«Конечно, я счастлив, однако я не поддерживаю все это дерьмо, которое UFC пытается всё время провернуть вокруг меня. Этот парень – мелкий игрок. Скажу прямо, он мелкий игрок, который играет в большой лиге. В конце концов, ему здесь не место, и я никогда не подерусь с ним в клетке. Но я побьюсь с ним прямо сейчас, если найду его», – сказал Нейт.

20:36 Евгений Нарижный

А ещё Кевин объяснил, почему хочет драться с Чимаевым пять раундов

Хамзат Чимаев и Кевин Холланд

«Пять раундов были моей просьбой. Парень чертовски устал в бою с Гилбертом Бёрнсом за три раунда, поэтому я решил, что мы будем веселиться пять. Я действительно верю, что способен побить кого угодно. В стойке у меня чёрный пояс по кунг-фу. Давайте же повеселимся», – разложил американский боец.

20:34 Евгений Нарижный

Холланд: это всё я спланировал

Кевин Холланд

«Вы все думаете, что он спланировал это дерьмо? Вы ошиблись… Это всё я. Я голоден, давай поедим!» – написал Холланд в соцсетях.

20:25 Евгений Нарижный

Думаете, все верят в победу Чимаева? А вот и нет!

Американский боец полулёгкого веса UFC Брайс Митчелл назвал своих победителей.

«Диаз, Холланд и Ди-Род (Даниэль Родригес. – Прим. «Чемпионата»)» – написал Митчелл в соцсетях.

20:15 Евгений Нарижный

Где смотреть турнир UFC 279?

Трансляция полного карда запланирована на телеканале «Матч Боец». Мэйн-кард покажет «Матч ТВ». Также все поединки можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass.

20:12 Евгений Нарижный

Конор Макгрегор крайне недоволен Чимаевым!

Конор Макгрегор

Из-за провальной весогонки Хамзат увеличил число хейтеров, а Конор Макгрегор делает всё, чтобы их становилось только больше. Ирландец осудил поведение Борза на церемонии взвешивания.

«Мое мнение, что Хамзата надо было вообще убрать из карда. Изменение конфигурации боев и более благоприятный бой только заставят многих других в игре последовать их примеру. Ухмылок на весах было достаточно. Снять с карда и морить голодом», – заявил Ноториус в соцсетях.

20:09 Евгений Нарижный

Когда бой Чимаев – Холланд?

Хамзат Чимаев

Начало турнир UFC 279 запланировано на 1:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 5 утра, что означает, что поединок Хамзата и Кевина стартует приблизительно в 6:30.

20:06 Евгений Нарижный

Всем привет! Начинаем следить за горячим турниром UFC 279, в котором за пару дней поменялось слишком много! Хамзат Чимаев теперь подерётся не с Нейтом Диазом, а с Кевином Холландом, а Стоктонский гангстер вместо Борза встретится с Тони Фергюсоном.

20:05 Евгений Нарижный

Полный кард турнира UFC 279

Главный кард

  • Нейт Диаз – Тони Фергюсон
  • Хамзат Чимаев – Кевин Холланд
  • Ли Джинлианг – Даниэль Родригес
  • Ирен Алдана – Мэйси Чиассон
  • Джонни Уокер – Ион Куцелаба

Предварительный кард

  • Хаким Даводу – Джулиан Эроса
  • Жаилтон Алмейда – Антон Туркал
  • Джейми Пикетт – Денис Тюлюлин
  • Джейк Коллье – Крис Барнетт

Ранние прелимы

  • Норма Дюмонт – Даниэлль Вольф
  • Чед Анелигер – Хейли Алатенг
  • Элис Рид – Мелисса Мартинес
  • Дариан Уикс – Йоан Лэйнесс
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