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Нейт Диаз: хочу ненадолго уйти из UFC и показать, как захватить другой спорт

Нейт Диаз: хочу ненадолго уйти из UFC и показать, как захватить другой спорт
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз после победы над Тони Фергюсоном в главном событии турнира UFC 279 объявил, что уходит из промоушена.

«У меня был чисто борцовский тренировочный лагерь. Бокс я вообще не оттачивал, но мы вроде вывезли. Хамзат? Это просто нулевой салага, я даже беспокоиться о нём не буду. Я здесь просто, чтобы сделать свою работу, у меня оставался один бой. Я всё никак не могу получить бой и сказал им, чтобы дали кого угодно. И по крайней мере я получил достойного, крутого представителя ММА.

Между мной и UFC отношения с переменным успехом, но так или иначе я люблю UFC, уважение Дане Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу. Я хочу ненадолго уйти из UFC и показать, как захватить и поиметь другой спорт. Конор Макгрегор не знал, как это делать, и все остальные бойцы не знают. Поэтому я на какое-то время уйду и захвачу другой спорт, освою новую профессию, стану лучшим там, а затем вернусь сюда, чтобы взять титул UFC», – сказал Диаз после боя Джо Рогану.

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