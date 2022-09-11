Фергюсон: вы хотели супербой и получили четыре раунда резни

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поделился эмоциями после поражения от Нейта Диаза в рамках главного боя турнира UFC 279.
«Мы две легенды спорта – вы, ребята, хотели супербой. Это вы и получили – четыре раунда резни. Я в последнюю минуту вышел на замену, хотел бы я побольше времени, но я вернулся, чёрт возьми. Мне нужно многое наверстать, но я здесь, я вернулся», – сказал Фергюсон после боя Джо Рогану.
Нейт Диаз одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Для Фергюсона это пятое поражение подряд. В предыдущем своём поединке Тони проиграл нокаутом Майклу Чендлеру. Всего на счету Фергюсона восемь поражений в 33 поединках в смешанных единоборствах.
Нейт Диаз одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.
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