Фергюсон: вы хотели супербой и получили четыре раунда резни

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поделился эмоциями после поражения от Нейта Диаза в рамках главного боя турнира UFC 279.



«Мы две легенды спорта – вы, ребята, хотели супербой. Это вы и получили – четыре раунда резни. Я в последнюю минуту вышел на замену, хотел бы я побольше времени, но я вернулся, чёрт возьми. Мне нужно многое наверстать, но я здесь, я вернулся», – сказал Фергюсон после боя Джо Рогану.



Нейт Диаз одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном удушающим приёмом в четвёртом раунде.



Для Фергюсона это пятое поражение подряд. В предыдущем своём поединке Тони проиграл нокаутом Майклу Чендлеру. Всего на счету Фергюсона восемь поражений в 33 поединках в смешанных единоборствах.



Нейт Диаз одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.