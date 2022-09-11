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Белал Мухаммад: Тони Фергюсону лучше никогда больше не упоминать имя Хабиба

Белал Мухаммад: Тони Фергюсону лучше никогда больше не упоминать имя Хабиба
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Американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения Белал Мухаммад отреагировал на поражение Тони Фергюсона в поединке с Нейтом Диазом, который состоялся в ночь с 10 на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.

«Тони лучше никогда больше не упоминать имя Хабиба», — написал Мухаммад в своих социальных сетях.

Напомним, Тони Фергюсон уступил Нейту Диазу удушающим приёмом в четвёртом раунде. Для него это стало пятым поражением подряд. В предыдущем своём поединке Тони проиграл нокаутом Майклу Чендлеру. Всего на счету Фергюсона восемь поражений в 33 поединках в смешанных единоборствах. Нейт Диаз одержал 24 победы и потерпел 13 поражений.

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