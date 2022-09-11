Чимаев: Холланд убил бы Диаза, если бы они дрались на UFC 279

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о своём сопернике, Кевине Холланде, заявив, что американец сильнее его первоначального оппонента по турниру — Нейта Диаза.
«Кевин Холланд — крутой парень, сильный и намного лучше, чем Диаз. Если бы Диаз дрался с ним, Холланд убил бы его. Я прикончил этого парня, так легко, в первом раунде… Так что да, Диаз должен благодарить Бога, что не дрался со мной», — сказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC 279.
Напомним, бой Чимаева и Холланда завершился досрочной победой Хамзата в первом раунде удушающим приёмом. Изначально Чимаев должен был выйти на октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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