Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз, Альдана, Уокер и Алмейда получат бонус за лучшее выступление на UFC 279

Нейт Диаз, Альдана, Уокер и Алмейда получат бонус за лучшее выступление на UFC 279
Комментарии

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В главном поединке вечера американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз одержал победу над соотечественником, Тони Фергюсоном, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.

После боя Диаз объявил, что уйдёт из UFC, его контракт с промоушеном истёк.

Бонусы за лучшие выступления вечера получили Диаз, а также Ирен Альдана, Джонни Уокер и Жаилтон Алмейда.

Каждый из этих бойцов получит по $ 50 тысяч.

Ирен Альдана в своём бою нокаутировала в третьем раунде Мэйси Чиассон ударом в корпус. Джонни Уокер удушающим приёмом одержал победу над бойцом из Молдавии Ионом Куцелабой, а Жаилтон Алмейда тоже провёл удушающий турецкому бойцу Антону Туркалю.

UFC 279: Чимаев получил бой мечты и нахамил фанатам. А Диаз зачем-то вспомнил Хабиба. LIVE UFC 279: Чимаев получил бой мечты и нахамил фанатам. А Диаз зачем-то вспомнил Хабиба. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022