Нейт Диаз, Альдана, Уокер и Алмейда получат бонус за лучшее выступление на UFC 279

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В главном поединке вечера американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз одержал победу над соотечественником, Тони Фергюсоном, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.



После боя Диаз объявил, что уйдёт из UFC, его контракт с промоушеном истёк.



Бонусы за лучшие выступления вечера получили Диаз, а также Ирен Альдана, Джонни Уокер и Жаилтон Алмейда.



Каждый из этих бойцов получит по $ 50 тысяч.



Ирен Альдана в своём бою нокаутировала в третьем раунде Мэйси Чиассон ударом в корпус. Джонни Уокер удушающим приёмом одержал победу над бойцом из Молдавии Ионом Куцелабой, а Жаилтон Алмейда тоже провёл удушающий турецкому бойцу Антону Туркалю.