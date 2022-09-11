Пауло Коста отреагировал на победу Нейта Диаза в бою с Тони Фергюсоном

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста отреагировал на победу Нейта Диаза в поединке с Тони Фергюсоном, который состоялся в ночь с 10 на 11 сентября в рамках UFC 279.

«Вот кто настоящий гангстер-чемпион», — написал Коста в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Диазом и Фергюсоном завершился досрочной победой Диаза удушающим приёмом в четвёртом раунде. Теперь на счету Диаза 24 победы при 13 поражениях. Фергюсон выиграл 25 боёв и потерпел восемь поражений.

Изначально Диаз должен был проводить поединок на этом турнире со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, но так как тот не смог сделать вес, основной кард турнира претерпел изменения.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата: