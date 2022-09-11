«Ты ничто без меня». Макгрегор обратился к Диазу
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление Нейта Диаза о том, что он покидает промоушен и собирается стать победителем в другом виде спорта. При этом американец заявил, что у Макгрегора этого сделать не получилось.
«Хватит, брат, я поднимаю шумиху вокруг себя и делаю это качественно. До меня никто не видел ничего подобного. Ты без меня ничто. Прояви уважение. Я легко побил бы и тебя, и Фергюсона. Тони я бы порвал на две части. Уважай короля», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
На турнире UFC 279 в главном событии вечера Нейт Диаз одержал победу над Тони Фергюсоном удушающим приёмом. Это его 24-я победа при 13 поражениях в MMA.
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