Диаз: Фергюсон уже сто раз должен был стать миллионером
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Американский ветеран UFC Нейт Диаз высказался о своём сопернике и соотечественнике Тони Фергюсоне после боя на турнире UFC 279, который состоялся сегодня, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«После боя мы проявили взаимное уважение. Он давно в игре, дрался с кучей людей, показывал сумасшедшие бои и выдерживал серьёзный урон. Люди могут думать всё, что им хочется. Они считают его сумасшедшим, считают, что с него уже хватит. Как по мне, он уже так давно в спорте, что может делать всё, что пожелает.
Мне нравятся люди с такими длинными карьерами. Особенно в UFC, где самые жёсткие бойцы. Это тяжелейшая работа в мире. Он уже сто раз должен был стать миллионером», – сказал Диаз на послематчевой пресс-конференции.
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