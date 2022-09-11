Диаз: Фергюсон уже сто раз должен был стать миллионером

Американский ветеран UFC Нейт Диаз высказался о своём сопернике и соотечественнике Тони Фергюсоне после боя на турнире UFC 279, который состоялся сегодня, 11 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«После боя мы проявили взаимное уважение. Он давно в игре, дрался с кучей людей, показывал сумасшедшие бои и выдерживал серьёзный урон. Люди могут думать всё, что им хочется. Они считают его сумасшедшим, считают, что с него уже хватит. Как по мне, он уже так давно в спорте, что может делать всё, что пожелает.

Мне нравятся люди с такими длинными карьерами. Особенно в UFC, где самые жёсткие бойцы. Это тяжелейшая работа в мире. Он уже сто раз должен был стать миллионером», – сказал Диаз на послематчевой пресс-конференции.