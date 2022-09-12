Бой Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна под угрозой срыва

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбэнк, отец британского средневеса Криса Юбэнка-младшего (32-2, 23 KO), заявил, что снимает его с поединка против соотечественника Конора Бенна (21-0, 14 KO), запланированного на 8 октября в Лондоне.

Причиной же такого решения, по слова Юбэнка, послужил контрактный вес (71,2 кг).

«Когда кто-то пытается отнять у вас ребёнка и сделать с ним что-то плохое, вы как отец не даёте ему сделать это. Вот чем я занимаюсь.

Я задаю Крису моё направление. Если он не захочет следовать ему, тогда его утащат. Он будет делать то, что правильно для него. Он планирует спуститься ниже лимита среднего веса, что не может произойти на моих глазах», – приводит слова Юбэнка-старшего издание Daily Mail.