Штырков — о победе Чимаева над Холландом: с Диазом было бы то же самое

Именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал выступление шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева в бою с американцем Кевином Холландом, который состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.

Напомним, Чимаев «задушил» Холланда в первом раунде и одержал шестую победу в организации подряд.

«Во-первых, я не могу назвать это боем, это не бой. Поединок предусматривает борьбу, а сегодня её не было. Если бы он боролся с Диазом, было бы то же самое. Надо искать соперников, сейчас Чимаев может драться абсолютно со всеми бойцами среднего веса и не будет уступать как минимум», — приводит слова Штыркова издание «РБК-Спорт».

Ранее на победу Чимаева отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.