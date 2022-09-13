«Сбился со счёта». Нейт Диаз высказался о гонораре за бой с Фергюсоном на UFC 279

Американский ветеран UFC Нейт Диаз рассказал о переговорах с организацией после известия о том, что он не станет следующим соперником шведа Хамзата Чимаева.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание, после чего в UFC приняли решение организовать поединок Диаза и другого американского ветерана – Тони Фергюсона.

«Я сказал: «Вы должны заплатить мне, если хотите переставить людей за один чёртов день. Я только что согнал 7 кг, а вы меняете мне соперника? Вы должны заплатить мне больше, чем любому чемпиону организации». А мне ответили: «Тупица, мы уже это сделали». Окей, тогда я хочу ещё больше», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.

На вопрос, сколько же UFC ему заплатил, Диаз ответил уклончиво: «Сбился со счёта».