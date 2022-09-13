Джейк Пол президенту UFC: ты до сих пор мне должен $ 1 млн. На этот раз ты точно заплатишь

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, предложил президенту UFC Дане Уайту сделать против него ставку в поединке с бразильским бойцом Андерсоном Силвой.
«Дана, я не думал, что приму этот бой. Знаю, что ты смотришь сейчас. Ты всё ещё должен мне миллион долларов, когда ты поставил против меня в поединке с Беном Аскреном. Хватит прятаться. Чёрт возьми, сделай ставку против меня ещё раз.
На этот раз тебе действительно придётся заплатить. Потому что ты не думал, что я приму этот бой. Сделай ставку. Поставь миллион, два миллиона. Да хоть пять. Готов поспорить, что ты не согласишься», — приводит слова Пола MMA Fighting.
Напомним, отсылка ведёт к противостоянию Джейка Пола и Бена Аскрена, когда Дана Уайт заявил, что готов поставить $ 1 млн на победу бывшего бойца UFC в их боксёрском поединке. В итоге Пол одержал победу нокаутом. Позже Уайт пояснил, что на самом деле он не заключал пари на этот бой.
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