«Я выбью из него Стоктон». Джейк Пол — о потенциальном бое с Нейтом Диазом
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, заявил, что готов подраться с бойцом UFC Нейтом Диазом.
«Сто процентов, я выбью из него Стоктон. Но пока я сосредоточен на следующем поединке. Меня ждёт безумно крутой соперник в лице Андерсона Силвы, пока это цель №1», — цитирует Пола MMAJunkie.
Отметим, Нейт Диаз родился и вырос в городе Стоктон (США), который считается одним из самых криминальных и бедствующих городов Америки.
На турнире UFC 279 в главном событии вечера Нейт Диаз одержал победу над Тони Фергюсоном удушающим приёмом. Это его 24-я победа при 13 поражениях в MMA.
Новость по темеДжейк Пол заявил, что планирует нокаутировать Андерсона Силву
Джей Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.
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