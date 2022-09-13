«Я выбью из него Стоктон». Джейк Пол — о потенциальном бое с Нейтом Диазом

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, заявил, что готов подраться с бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Сто процентов, я выбью из него Стоктон. Но пока я сосредоточен на следующем поединке. Меня ждёт безумно крутой соперник в лице Андерсона Силвы, пока это цель №1», — цитирует Пола MMAJunkie.

Отметим, Нейт Диаз родился и вырос в городе Стоктон (США), который считается одним из самых криминальных и бедствующих городов Америки.

На турнире UFC 279 в главном событии вечера Нейт Диаз одержал победу над Тони Фергюсоном удушающим приёмом. Это его 24-я победа при 13 поражениях в MMA.

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