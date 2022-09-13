Джейк Пол заявил, что планирует нокаутировать Андерсона Силву
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, высказался о бразильском бойце Андерсоне Силве, с которым проведёт следующий поединок.
«Раньше я мог позволить себе какие-то оскорбления, так как мои предыдущие соперники были не очень-то хорошими людьми. Андерсон Силва — лучший паренёк в мире, мы его любим. Но если мой оппонент — лжец и аферист, то относиться я буду к нему соответствующим образом и надеру его задницу.
Думаю, люди могли видеть это ранее. С уважением отношусь к Андерсону. Я всё равно хочу его нокаутировать, но сделаю это с уважением, а может, и нет (улыбается)», — приводит слова Пола MMA Fighting.
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Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.
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