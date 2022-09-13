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«С нашей стороны абсолютно непрофессионально». Тренер Чимаева — о проваленной весогонке

«С нашей стороны абсолютно непрофессионально». Тренер Чимаева — о проваленной весогонке
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Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, высказался по поводу проваленной весогонки спортсмена перед боем с американцем Нейтом Диазом.

«Мы начали этот лагерь тяжело. В этом тоже была проблема. Мы получили предложение подраться с Нейтом Диазом, и это было ещё раньше, в августе. Это было слишком рано, потому что Хамзат много весил. Затем они передвинули его на 10 дней, и я считаю, что мы просто слишком тяжело начали этот лагерь. Мы должны были быть немного более дисциплинированными и держать свой вес на разумном уровне, на разумном весе, близком к тому, с которым он тренируется и собирается в лагерь. Это в основном об этом.

Мы можем найти массу причин и оправданий и всё такое. В конце концов — я не ругаю Хамзата, он великолепный боец, и я люблю его до смерти. Но я хочу сказать, что с нашей стороны было абсолютно непрофессионально не сделать вес. Любой, кто не делает вес, абсолютно непрофессионален. Я хочу извиниться перед лагерем Нейта за это. Мы оба должны были сделать вес, и этому нет оправданий», — приводит слова Майкла MMA Fighting.

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