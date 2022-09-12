«Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы 11 сентября

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 279, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда. Бой с бойцом среднего дивизиона у Борза состоялся, потому что он провалил весогонку к поединку против Нейта Диаза, чем вызвал много хейта со стороны фанатов. Болельщики даже освистывали Чимаева во время боя.
После поединка Хамзат усугубил ситуацию. Во время интервью Джо Рогану он прокричал в микрофон: «К чёрту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!» Никто ничего не заметил бы, проходи поединок летом, зимой и вообще в любую другую дату. Но турнир состоялся 10 сентября – в канун годовщины теракта 2001 года. Бой же закончился за несколько минут до наступления 11-го числа по местному времени. Из-за контекста слова Чимаева были восприняты фанатами в штыки.
- «Они действительно позволили Чимаеву сказать «Аллаху Акбар» в микрофон 11 сентября», – возмутился пользователь «Твиттера» MVPJoker.
- «Хамзат Чимаев, который говорит фразы «Я убью всех» и «Аллаху Акбар» в одном предложении – это дико, особенно 11 сентября», – считает issymetedad.
- «Чимаеву должно быть стыдно. Он подвёл не только себя, но и всех мусульман. Не очень хороший взгляд на приближающееся 11 сентября», – уверен Nick.
- «Колби Ковингтон, если ты по-настоящему любишь Америку, ты побьёшь Чимаева за 11 сентября», – заявил swaveyEZ.
- «Слова «Аллаху Акбар» на территории США 11 сентября – это безумие. Оборачивайся. Обнюхивание промежности не спасёт тебя», – написал ExotericvChaos, отметив Чимаева.
- «UFC даже не вырезал это из видео на YouTube, оборжаться. Хамзат, который перед 11 сентября говорит «Я убью всех, Аллаху Акбар», навсегда останется одним из самых запоминающихся моментов», – отметил purokross.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.
Всего за несколько дней для многих американцев Хамзат из любимого бойца превратился в главного злодея. Бой с Колби Ковингтоном для Чимаева несёт ещё больше смысла – теперь он интересен не только со спортивной точки зрения. Фанаты Колби наверняка будут надеяться, что их соотечественник отомстит Чимаеву за сказанные слова. Ковингтон – главный патриот Америки среди бойцов UFC, поэтому более логичного поединка для обоих просто нет. Если, конечно, Чимаев сделает вес.
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