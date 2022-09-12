«Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы 11 сентября

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 279, в соглавном событии которого Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холланда. Бой с бойцом среднего дивизиона у Борза состоялся, потому что он провалил весогонку к поединку против Нейта Диаза, чем вызвал много хейта со стороны фанатов. Болельщики даже освистывали Чимаева во время боя.

После поединка Хамзат усугубил ситуацию. Во время интервью Джо Рогану он прокричал в микрофон: «К чёрту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!» Никто ничего не заметил бы, проходи поединок летом, зимой и вообще в любую другую дату. Но турнир состоялся 10 сентября – в канун годовщины теракта 2001 года. Бой же закончился за несколько минут до наступления 11-го числа по местному времени. Из-за контекста слова Чимаева были восприняты фанатами в штыки.

«Они действительно позволили Чимаеву сказать «Аллаху Акбар» в микрофон 11 сентября», – возмутился пользователь «Твиттера» MVPJoker.

«Хамзат Чимаев, который говорит фразы «Я убью всех» и «Аллаху Акбар» в одном предложении – это дико, особенно 11 сентября», – считает issymetedad.

«Чимаеву должно быть стыдно. Он подвёл не только себя, но и всех мусульман. Не очень хороший взгляд на приближающееся 11 сентября», – уверен Nick.

«Колби Ковингтон, если ты по-настоящему любишь Америку, ты побьёшь Чимаева за 11 сентября», – заявил swaveyEZ.

«Слова «Аллаху Акбар» на территории США 11 сентября – это безумие. Оборачивайся. Обнюхивание промежности не спасёт тебя», – написал ExotericvChaos, отметив Чимаева.

«UFC даже не вырезал это из видео на YouTube, оборжаться. Хамзат, который перед 11 сентября говорит «Я убью всех, Аллаху Акбар», навсегда останется одним из самых запоминающихся моментов», – отметил purokross.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Всего за несколько дней для многих американцев Хамзат из любимого бойца превратился в главного злодея. Бой с Колби Ковингтоном для Чимаева несёт ещё больше смысла – теперь он интересен не только со спортивной точки зрения. Фанаты Колби наверняка будут надеяться, что их соотечественник отомстит Чимаеву за сказанные слова. Ковингтон – главный патриот Америки среди бойцов UFC, поэтому более логичного поединка для обоих просто нет. Если, конечно, Чимаев сделает вес.