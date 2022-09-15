Александр Емельяненко: Шлеменко — бздила картонная, он знает, кому можно подлизать задницу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о соотечественнике Александре Шлеменко, с которым у него возник конфликт.



«За счёт чего Емельяненко может победить Шлеменко? За счёт всего. Он это сказал. Я борец, а он каратист. Раньше всё шло к тому, что мы собирались проводить бой по ММА. Но потом он откуда-то узнал мой номер, позвонил, мы нормально с ним поговорили. Прошло какое-то время, он увидел, что толпа опять на меня навалилась. Он заложник общественного мнения, заложник толпы. Он тоже решил поддержать толпу и встать в этот строй.



Куда ветер подует, туда он задницу и подставляет. Чтобы набрать плюсов, нелестно высказаться о Емельяненко, чтобы его поддержала толпа, он сделал какие-то заявления. Но он не думал, что я так быстро и хорошо наберу форму. Я ему предложил драться по правилам бокса. Не играть в интернет-карате, выяснять отношения через прессу. Он в межсезонье не весит 84, он весит около 90.



В принципе, одна весовая категория будет со мной. Он мне сказал: «Предлагаешь выступить в твоём поле?» Но после этого ничего толком и не ответил. Я понял, что он слился и не будет драться. Он бздила картонная.

Я его вообще не знаю, но думаю, что он начитался пабликов в интернете. Я ему сказал на пресс-конференции, он знает, на кого можно варежку разевать, а в отношении кого лучше помолчать и задницу подлизать. Я знаю некоторых людей, которые от боя до боя не слезают со стакана. А он молчит. Он их в задницу целует, какие они хорошие и замечательные. Лишь бы рядом постоять, лишь бы позвонили они. А на кого толпа навалится, где его будут поддерживать, там он впереди планеты всей. Он заложник общественности. Наваливается толпой, чтобы набрать плюсов», — приводит слова Емельяненко Metaratings.