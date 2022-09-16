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«Если что-то пойдёт не так, они поставят меня». Дариуш о бое Оливейра — Махачев

«Если что-то пойдёт не так, они поставят меня». Дариуш о бое Оливейра — Махачев
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Американский боец UFC Бенеил Дариуш сообщил, что он будет запасным в титульном поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Мне так сказал менеджер, если что-то пойдёт не так, то на бой поставят меня, я буду запасным. Я сделаю вес и уложусь в чемпионский лимит. Это не проблема. Как раз, когда я дрался в последний раз, я показал на весах 155 фунтов», — приводит слова Бенеила Дариуша BJPenn.

Махачев и Оливейра сразятся на турнире UFC 280 в ночь на 22 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою, который прошёл на турнире UFC Fight Night 202, россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

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