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«Оливейра не появится в Абу-Даби, и его заменит Дариуш». Хабиб высказался о бое Махачева

«Оливейра не появится в Абу-Даби, и его заменит Дариуш». Хабиб высказался о бое Махачева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Экс-боец считает, что бразилец в итоге не приедет на бой.

«Я просто думаю, что Чарльз Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Бенеила Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Бой Махачева с Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. Стоит отметить, что Бенеил Дариуш также готовится к поединку на UFC 280. Бойцу предстоит встреча с поляком Матеушем Гамротом.

Ислам Махачев ранее заявил, что справится с Оливейрой в трёх раундах.

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