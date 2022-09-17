Геннадий Головкин оказался тяжелее Сауля Альвареса на 200 граммов

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком, в котором встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес.



По итогам церемонии взвешивания Альварес показал на весах 75,9 кг. Головкин по результатам церемонии оказался тяжелее — 76,1 кг.



Напомним, бой пройдёт в ночь с 17 на 18 сентября мск. Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск. Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.



Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.



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