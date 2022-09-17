Арсланбек Махмудов одолел Карлоса Такама, дважды отправив его в нокдаун

Российский боксёр Арсланбек Махмудов одержал победу в поединке с французом Карлосом Такамом единогласным решением судей. Бой был организован промоутерской компанией Eye of the Tiger Management и проходил в ночь с 16 на 17 сентября мск в Монреале (Канада).



Махмудов в течение поединка дважды отправил своего оппонента в нокдаун — в первом и седьмом раундах. Но, несмотря на это, бой продлился все 10 раундов и завершился в пользу российского боксёра единогласным решением судей (96-92, 97-91, 96-92).

«Честно говоря, я не ожидал, что он будет в такой хорошей форме. Видел его последние бои, он уставал в последних раундах. Поэтому я не торопился его финишировать. Счастлив, потому что никогда ранее не проводил 10 раундов», — приводит слова Махмудова BoxingScene.

Боксёр проиграл бой на 16-й секунде без единого удара.