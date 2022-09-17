Арсланбек Махмудов одолел Карлоса Такама, дважды отправив его в нокдаун

Российский боксёр Арсланбек Махмудов одержал победу в поединке с французом Карлосом Такамом единогласным решением судей. Бой был организован промоутерской компанией Eye of the Tiger Management и проходил в ночь с 16 на 17 сентября мск в Монреале (Канада).
Махмудов в течение поединка дважды отправил своего оппонента в нокдаун — в первом и седьмом раундах. Но, несмотря на это, бой продлился все 10 раундов и завершился в пользу российского боксёра единогласным решением судей (96-92, 97-91, 96-92).
«Честно говоря, я не ожидал, что он будет в такой хорошей форме. Видел его последние бои, он уставал в последних раундах. Поэтому я не торопился его финишировать. Счастлив, потому что никогда ранее не проводил 10 раундов», — приводит слова Махмудова BoxingScene.
Боксёр проиграл бой на 16-й секунде без единого удара.
- 17 сентября 2022
-
11:32
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:25
-
08:46
-
01:36
-
01:26
-
00:53
-
00:27
- 16 сентября 2022
-
23:57
-
22:57
-
21:52
-
20:53
-
19:38
-
18:53
-
17:56
-
16:56
-
15:48
-
14:23
-
13:01
-
12:28
-
11:19
-
10:26
-
09:44
-
07:18
-
02:57
-
00:15
- 15 сентября 2022
-
23:57
-
21:57
-
21:53
-
20:54
-
19:44
-
18:30
-
17:50