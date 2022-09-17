Бивол: сейчас я должен забыть о Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол признался, что не задумывается о возможном реванше с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом в преддверии обязательной защиты против мексиканца Хильберто Рамиреса.
«Я потратил немало эмоций в бою с Канело. Сейчас же я должен усердно готовиться, забыть о Канело и думать только о Рамиресе.
Очевидно, этот поединок сложнее с точки зрения мотивации. Я стараюсь сохранять концентрацию на Рамиресе, чтобы победить его. Я понимаю, что должен тренироваться для этого», – приводит слова бойца издание BoxingScene.
Напомним, Альварес вернётся на ринг уже завтра, 18 сентября, и завершит трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным. Поединок Бивол – Рамирес состоится 5 ноября в Аду-Даби (ОАЭ).
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