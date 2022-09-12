Рой Джонс объяснил, почему Рамирес опасен для Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке за титул WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я объясню, почему Хильберто Рамирес является настоящей проблемой. Этот паренёк умеет драться. Он недооценён и неизвестен, и это его возможность заявить о себе. У него нет поражений, и он экс-чемпион мира. Так что пазл ещё не сложен.
Рамирес совершенно отличается от Канело. Этот парень поднялся из второго среднего веса. Они с Биволом близки по размерам. Так что проблема может заключаться в росте.
Это действительно хороший бой для Бивола. Ему следует быть осторожным, ведь он только что победил Канело. Теперь же он дерётся с малоизвестным парнем, но он опасен. Хотя Бивол всегда показывал себя профессионалом», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.
- 13 сентября 2022
-
00:29
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10
-
12:55
-
11:10
-
10:09
-
09:22
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17