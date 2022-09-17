Сен-Пьер — об уходе Диаза из UFC: это был красивый конец

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался об окончании выступлений в организации американского ветерана Нейта Диаза.

Напомним, на турнире UFC 279 Диаз провёл последний по контракту бой, финишировав соотечественника Тони Фергюсона.

«Нейт поднялся на вершину. Это был красивый конец. Что бы он ни делал дальше, это будет зависеть от него. У него есть право выбирать, чем заниматься, и ему соответствующе заплатят. Вы должны быть умны в бизнесе. Я говорю молодым бойцам, что это они должны уйти из спорта, а не спорт уволить их», – сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее Сен-Пьер высказался об ожидаемом титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.