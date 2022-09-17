Сен-Пьер рассказал, чего нужно избегать Оливейре в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер предположил, что бразильский боец Чарльз Оливейра не должен позволить россиянину Исламу Махачеву оказать на него давление и ввязаться в борьбу возле клетки. Бой между Махачевым и Оливейрой должен пройти на турнире UFC 280.
«Если бой будет проходить в центре октагона, то это даст преимущество Оливейре, но если основные события будут разворачиваться у клетки, то это в пользу Махачева.
Ислам может нейтрализовать лучшие качества своего соперника, находясь непосредственно у клетки. А Чарльз нуждается в большем пространстве, особенно для работы ногами, чтобы иметь возможность наносить удары и проводить болевые или удушающие приёмы», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.
Ислам Махачев: я всезда стараюсь финишировать соперника.
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