«Этот тощий парень возьмёт титул». Масвидаль предсказал будущего чемпиона UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль считает, что его товарищ по залу польский легковес Матеуш Гамрот (21-1) станет обладателем чемпионского титула организации.

«Ты худой, братан, набирай вес. Этот маленький тощий парень станет чёртовым чемпионом мира», – сказал Масвидаль в социальных сетях.

Напомним, Гамрот дебютировал в сильнейшей лиге мира в октябре 2020 года и проиграл в первом же бою, уступив по очкам грузину Гураму Кутеладзе, после чего одержал четыре победы подряд. В июне на турнире UFC on ESPN 38 поляк победил единогласным решением россиянина Армана Царукяна.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс похвастался чёрным поясом по джиу-джитсу.