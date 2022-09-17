«Этот тощий парень возьмёт титул». Масвидаль предсказал будущего чемпиона UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль считает, что его товарищ по залу польский легковес Матеуш Гамрот (21-1) станет обладателем чемпионского титула организации.
«Ты худой, братан, набирай вес. Этот маленький тощий парень станет чёртовым чемпионом мира», – сказал Масвидаль в социальных сетях.
Напомним, Гамрот дебютировал в сильнейшей лиге мира в октябре 2020 года и проиграл в первом же бою, уступив по очкам грузину Гураму Кутеладзе, после чего одержал четыре победы подряд. В июне на турнире UFC on ESPN 38 поляк победил единогласным решением россиянина Армана Царукяна.
Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс похвастался чёрным поясом по джиу-джитсу.
Новость по темеЛеон Эдвардс получил чёрный пояс по джиу-джитсу
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